Fußball-Bundesliga Leipzig gegen Hoffenheim ohne Mühe – Halstenberg trifft bei Startelf-Rückkehr nach elf Monaten

RB Leipzig hat sich im Kampf um die Champions-League-Plätze keine Blöße gegeben. Vor heimischem Publikum gewann das punktbeste Bundesliga-Team des Kalenderjahres souverän 3:0 (3:0) gegen die TSG Hoffenheim, die das dritte Spiel in Folge verlor. Der erneut überragende Christopher Nkunku brachte die Leipziger nach einer Freistoßvariante in Führung (5. Minute).

DFB -Verteidiger Marcel Halstenberg legte bei seinem Startelf-Comeback nach: Erstmals seit 323 Tagen stand der von verschiedenen Verletzungen geplagte 30-Jährige wieder in der Anfangsformation, er traf per Flachschuss (20.). Dominik Szoboszlai vollendete einen schönen Spielzug zum Endstand (44.).

Vor dem 1:0 für RBL war Emil Forsberg halbrechts vor dem Strafraum am Trikot gehalten worden. Szoboszlai schnappte sich den Ball – statt es aber direkt oder per hohem Ball in die Menge zu probieren, suchte der Ungar gezielt den formstarken Nkunku. Der nahm den Ball im Strafraum an, schlug einen Haken und platzierte einen Flachschuss perfekt in die untere Torecke (5.). Bis der Treffer zählte, vergingen noch zwei Minuten der Video-Überprüfung, dann durfte Leipzig jubeln.