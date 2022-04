Die letzte Niederlage ist schon mehr als zwei Monate her – und auch bei Bayer Leverkusen bleibt RB Leipzig in der Erfolgspur: Die formstarken Leipziger lieferten gegen den Werksklub erst die harmloseste erste Hälfte der Saison ab, gewannen nach einer Leistungssteigerung aber 1:0 (0:0) im Bundesliga-Topspiel. Durch den Erfolg zog RB in der Tabelle an Leverkusen vorbei und hat im Dreikampf um die Champions-League-Plätze nun vor Leverkusen und dem SC Freiburg die besten Karten.