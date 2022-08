Bereits in der achten Minute trafen die Gäste. Benjamin Henrichs spielte scharf zu Dani Olmo im Strafraum, der mit einem Kontakt in den Lauf von Nkunku weiterleitete. Der Franzose zog direkt ab und traf in die lange Ecke (8.). Leipzig war in dieser Anfangsphase klar überlegen. Das frühe Pressing ließ den Stuttgartern in der eigenen Hälfte wenig Raum, über die Mittellinie kamen sie nur selten hinaus.