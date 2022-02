Leipzigs Erfolg gegen Köln Erst zanken sie um einen Freistoß, dann wird gejubelt

Einen Freistoß in der 25. Minute hätte Leipzigs Dani Olmo gern ausgeführt, doch widerwillig musste er den Ball an Christopher Nkunku übergeben. Eine kluge Entscheidung, die RB in der Bundesliga weit nach vorne bringt.