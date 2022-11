Beim VfB saß vor der WM-Pause noch einmal der Stuttgarter Übergangstrainer Michael Wimmer auf der Bank, der in zuvor sechs Pflichtspielen vier Siege feiern konnte. Ob er zur dauerhaften Lösung wird, ist weiter unklar. Weitere Punkte sammelte der Coach in Leverkusen jedenfalls nicht, nach einem abgefälschten Schuss von Moussa Diaby in der 30. Minute geriet seine Mannschaft in Rückstand. In der zweiten Hälfte traf Bayers niederländischer WM-Fahrer Jeremie Frimpong zuerst an die Latte (63.) und dann ins Tor (77.), allerdings stand er dabei im Abseits. Das 2:0 fiel aber noch – durch Jonathan Tah nach einem Eckball (82.). Für das bislang so unbeständige Bayer und Trainer Xabi Alonso war es der dritte Sieg in Folge. Stuttgart rutscht auf Platz 16 ab.