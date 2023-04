Der Tabellendritte gegen die Nummer vier der Rückrunden-Tabelle: Union Berlin gegen Bayer Leverkusen versprach auf dem Papier, das Topspiel der Konferenz zu werden. Und dann passierte: fast nichts. Union überließ Bayer den Ball, die Leverkusener kamen gegen den tiefen Abwehrriegel im Stadion an der Alten Försterei aber kaum in Tempoaktionen. Das Chancenplus lag also bei den Berlinern, doch Bayers Abwehrspieler Odilon Kossounou blockte sowohl gegen Sheraldo Becker (8. Minute) als auch gegen Jordan (11.), ehe es wirklich gefährlich werden konnte.