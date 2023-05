Fußball-Bundesliga Später Sieg nach Rückstand – RB dreht Partie gegen Werder

Leipzig hatte von Beginn an mehr vom Spiel und oft den Ball in eigenen Reihen, strahlte aber kaum Torgefahr aus. Die Abschlüsse von Amadou Haidra (8.), Timo Werner (20.) und Konrad Laimer (21.) waren für Werder-Torhüter Jiri Pavlenka keine Herausforderung, beim letzten Pass fehlte zudem die Genauigkeit. Bei den kompakt stehenden Bremern tat sich in Umschaltsituationen Mitchell Weiser hervor, der teils nur von Fouls gestoppt werden konnte.