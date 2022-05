RB Leipzig folgt den bereits qualifizierten FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen in die Champions League. Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga reichte den Leipzigern ein 1:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld, um in die Königsklasse einzuziehen.

Auf Platz fünf folgt Union Berlin nach einem 3:2 (2:0) zuhause gegen den VfL Bochum. Die Köpenicker spielen ebenso wie der SC Freiburg kommende Saison in der Europa League: Die Freiburger schließen die Saison nach einem 1:2 (0:0) bei Bayer Leverkusen auf Platz sechs ab. Der 1. FC Köln wird die Bundesliga nach einem 1:2 (0:1) beim VfB Stuttgart kommende Saison in der Conference League vertreten und beendet die Spielzeit auf Rang sieben.

Die Europa-Tabelle im Überblick:

Zusätzlich zu den sieben qualifizierten Klubs kann auch Eintracht Frankfurt noch in den Europapokal einziehen: Bei einem Sieg im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers würde die Eintracht kommende Saison in der Champions League spielen. Das Endspiel findet am 18. Mai (21 Uhr, TV: RTL) in Sevilla statt.

Bayer Leverkusen hatte sich bereits in der Vorwoche Platz drei und damit die direkte Champions-League-Qualifikation gesichert. So wurde das abschließende Heimspiel gegen den SC Freiburg für Bayer ein Bonusspiel. Vor Spielbeginn wurde der langjährige Sportdirektor Rudi Völler in den Ruhestand verabschiedet, in der Startelf standen mit Julian Baumgartlinger oder Daley Sinkgraven dann auch einige Profis, die normalerweise nicht zum Stammpersonal gehören und wohl ein letztes Spiel für Bayer bekommen sollten.

Die Freiburger dagegen hatten eine Woche vor dem DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig noch die Chance, im Fernduell an den Leipzigern vorbei auf Platz vier vorzurücken. Dafür hätte es allerdings nicht nur Schützenhilfe aus Bielefeld, sondern auch einen eigenen Sieg – an beidem scheiterte es: Ein Kopfball von Lucas Höler traf nur den Außenpfosten (20. Minute), für Bayer bestrafte Lucas Alario kurz nach der Pause nach Vorlage von Patrik Schick eine zu mutig herausrückende Freiburger Innenverteidigung (54.). Janik Haberers Ausgleich kam zu spät für ein Freiburger Comeback (89.), Exequiel Palacios' Tor gegen komplett aufgerückte Freiburger sorgte für den Bayer-Heimseg (90.+7).

Um sicher in die Champions League einzuziehen, brauchte RB Leipzig beim Vorletzten Arminia Bielefeld lediglich einen Punkt. Den sollte es auch geben, die Mannschaft von Domenico Tedesco musste aber trotzdem lange um die Königsklasse zittern. Christopher Nkunku traf für die klar überlegenen Leipziger den Außenpfosten (13.), die Führung wollte RB aber nicht gelingen. So ließ Janni Serra, der den Ball aus kurzer Distanz zur Bielefelder Führung über die Linie drückte, noch einmal zittern (70.). Ein später Treffer von Willi Orban (90.+3) besiegelte dann nicht nur den Abstieg der Arminia, sondern sicherte Leipzig auch Rang vier.

Der 1. FC Köln hatte das Pech, mit dem VfB Stuttgart einen hochmotivierten Gegner für den letzten Spieltag erwischt zu haben: Die Schwaben brauchten auf jeden Fall einen Sieg, um sich noch vom Relegationsrang nach vorne zu schieben und den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Entsprechend offensiv startete der VfB in die Partie, Saša Kalajdžić scheiterte nach Foul von Luca Kilian an Tiago Tomás mt einem Elfmeter an Marvin Schwäbe, um Sekunden später die darauffolgende Ecke ins Tor zu köpfen (12.). Auch nach der Führung spielten fast nur die Stuttgarter. Mehrfach rettete Schwäbe in höchster Not, gegen Wataru Endo (35.) half auch die Latte, den Rückstand knapp zu halten. Die schwache Chancenverwertung sollte sich zunächst rächen: Torwart Florian Müller ließ eine Kölner Hereingabe durch die Finger gleiten, Anthony Modeste traf mit seinem 20. Saisontor zum Ausgleich (59.). In der Nachspielzeit hielt Wataru Endo Stuttgart in der Klasse (90.+2) und beendete alle noch verbliebenen Kölner Träume von der Europa League.

16 von 18 möglichen Liga-Punkten seit Anfang April: Im Bundesliga-Endspurt gab es schon vor dem letzten Spieltag keine formstärkere Mannschaft als Union Berlin. Und auch im abschließenden Heimspiel gegen den VfL Bochum setzte sich der Lauf der Mannschaft von Urs Fischer fort. Erst köpfte Grischa Prömel eine Haraguchi-Flanke freistehend ins Tor (5.), dann verwandelte Taiwo Awoniyi einen Strafstoß, den Robert Tesche per Handspiel verursacht hatte (25.). Simon Zoller per Kopf (55.) und Eduard Löwen (79.) glichen die Partie zwischenzeitlich aus, ein zweiter Treffer von Awoniyi sicherte Union spät die drei Punkte (88.). Durch den Sieg zog Union noch am SC Freiburg vorbei und kletterte in der Abschlusstabelle auf Platz fünf, die beste Endplatzierung der Köpenicker seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019. Damit tritt der Klub in der kommenden Saison in der Europa League an.