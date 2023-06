Hamburger Halbzeitführung

Zehn Minuten später schien die gute Stimmung einen Dämpfer zu erleiden, doch Serhou Guirassys sensationellem Hackentor ging eine Abseitsstellung voraus (16.). Stuttgart war nun besser im Spiel, scheiterte bei seinen Angriffsbemühungen aber immer wieder am in dieser Phase überragenden HSV-Abwehrchef Sebastian Schonlau. Offensiv gelang es dem Zweitligisten nur selten, Top-Torjäger Robert Glatzel in Szene zu setzen, der bis auf einen Schuss knapp rechts vorbei (40.) in der ersten Hälfte kaum in Erscheinung trat. Mit dem 1:0 ging es in die Pause.