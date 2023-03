Fußball-Bundesliga Pleite in Freiburg – Hoffenheims Horrorserie hält an

Erst mit Hoffenheims Ausgleich wurden die Freiburger wieder aktiver, Michael Gregoritsch schoss über das Tor (55.) und scheiterte dann an Torwart Baumann (59.), Lucas Höler verfehlte das kurze Eck mit einer Direktabnahme (71.). Doan war es schließlich, der die Gastgeber erneut in Führung brachte (89.). Dass der Treffer zum Sieg genügte, lag auch an Hoffenheims Fisnik Asllani. Das eingewechselte Stürmertalent hatte in der Nachspielzeit die Großchance zum 2:2, verfehlte das Tor aber aus kurzer Distanz (90.+2).