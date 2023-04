Die einzig hochkarätige Möglichkeit der ersten Hälfte hatten die Freiburger: Edeltechniker Vincenzo Grifo schoss einen direkten Freistoß aus rund 30 Metern aufs Tor, der Ball flatterte, Werder-Keeper Jiří Pavlenka hatte seine Mühe, konnte aber parieren (26.).

Treffer von Debütant Philipp reicht nicht

Nach der Pause startete Bremen mit viel Elan und ging früh in Führung. Freiburgs Grifo schoss in Richtung Tor der Bremer, Niklas Stark bekam dabei den Ball an die Hand. Die Freiburger reklamierten Handelfmeter, Schiedsrichter Badstübner ließ richtigerweise weiterlaufen – und Bremen spielte den Konter aus. Leonardo Bittencourt zog über rechts davon und spielte Philipp frei, der aus kurzer Distanz traf (46.). Philipp kam im Winter per Leihe aus Wolfsburg und durfte zum ersten Mal in der Startelf ran.