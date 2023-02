Zur Pause war für Leverkusens Adam Hložek nach einem unglücklichen Auftritt Schluss, Wirtz kam ins Spiel – und Leverkusen zum Ausgleich: Über Wirtz gelangte der Ball auf den linken Flügel zu Bakker, dessen Außenristflanke im Zentrum Azmoun fand, der den Ball mit dem langen Bein zum Ausgleich über die Linie drückte (67.).

Nach dem nächsten gefährlichen Grifo-Freistoß scheiterte zunächst Matthias Ginter per Kopf an Lukáš Hrádecký, den Abpraller köpfte Lucas Höler an den Pfosten (70.). In der Nachspielzeit traf dann auch Bayer-Stürmer Patrik Schick noch einmal den Pfosten und sorgte für einen Freiburger Schreckmoment.