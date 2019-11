Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn 3:3 (0:3) gespielt und dabei einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt. Zweimal Streli Mamba (5. Minute, 37.) und einmal Gerrit Holtmann (43.) erzielten die Treffer für die Gäste, Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.+1) brachten die Dortmunder zurück. Die Paderborner bleiben damit weiter auf dem 18. und letzten Tabellenplatz. Die Borussia steht vorübergehend auf Platz fünf, könnte am Wochenende aber den Anschluss an die Champions-League-Plätze verlieren.

Schon in der Anfangsviertelstunde zeichnete sich ab, dass die Mannschaft von Steffen Baumgart nicht nach Dortmund gekommen war, um gegen den BVB bloß zu mauern. In der 4-4-2-Formation fand der Aufsteiger gut ins Pressing und lauerte auf eigene Angriffe. Den ersten Konter nach einer Dortmunder Ecke schloss Mamba aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (5.). Zuvor hatte Kai Pröger sich auf dem rechten Flügel im Laufduell gegen Nationalspieler Nico Schulz durchgesetzt.

In der Folge hatte Dortmund deutlich mehr Ballbesitz, die Tore machte aber erneut Paderborn: Erst lief Mamba dem für Manuel Akanji in der Innenverteidigung aufgebotenen Julian Weigl davon (37.) und ließ Torhüter Roman Bürki keine Chance, dann wiederholte sich die Szene mit Holtmann in der Rolle des Torschützen (43.).

Alcácer erneut verletzt

Bereits zu Beginn der zweiten Hälfte hatte BVB-Trainer Lucien Favre sämtliche Wechseloptionen aufgebraucht: Kurz vor der Pause hatte Paco Alcácer seinen ersten Startelf-Einsatz seit September abbrechen müssen, für ihn kam Julian Brandt neu ins Team. Nach dem Seitenwechsel ersetzte Achraf Hakimi Schulz, Thorgan Hazard kam für den unauffälligen Mahmoud Dahoud in die Partie.

Favres Wechsel zeigten sofort Wirkung: Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff bereitete Hakimi per Außenristpass einen Treffer von Sancho vor (47.). Kurz darauf rettete Paderborns Torhüter Leopold Zingerle per Fußabwehr gegen Reus (48.). Dortmund kam nun häufiger zu Abschlüssen, auf Paderborner Seite hatte erneut Mamba (64.) die größte Möglichkeit zum 4:1.

Spät boten sich durch Hazard (76., 83.) weitere Gelegenheiten, die Zingerle aber beide vereitelte. Witsel verkürzte kurz vor Schluss per Kopfball (84.), ehe Reus in der Nachspielzeit ebenfalls per Kopf zum Ausgleich traf (90.+1).

Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:3 (0:3)

0:1 Mamba (5.)

0:2 Mamba (37.)

0:3 Holtmann (43.)

1:3 Sancho (47.)

2:3 Witsel (84.)

3:3 Reus (90.+1)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, Schulz (46. Hakimi) - Witsel, Dahoud (46. Hazard)- Sancho, Reus, Guerreiro - Alcácer (45.+1 Brandt)

Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Vasiliadis (41. Sabiri) - Pröger, Holtmann (62. Antwi-Adjei) - Zolinski (77. Michel), Mamba

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Hummels, Weigl, Hakimi / Collins