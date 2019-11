Niederlage in Hoffenheim Paderborn verteidigt "wie eine Schülermannschaft"

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Woche hat der SC Paderborn die achte Niederlage im zehnten Saisonspiel kassiert. Bei der TSG Hoffenheim verlor der Aufsteiger 0:3 (0:3). Die Gastgeber brauchten dabei keine halbe Stunde, um die Partie zu entscheiden. Robert Skov erzielte nach nur 73 Sekunden die Führung, Pavel Kaderabek (15.) und Jürgen Locadia (26.) erhöhten.

Mit dem Halbzeitstand waren die völlig überforderten Paderborner noch gut bedient. Das sah auch Paderborns Sportdirektor Martin Przondziono so, der das Team noch in der Pause scharf kritisierte. "Wir verteidigen da eher wie eine Schülermannschaft", sagte er im DAZN-Interview. "Ich habe heute Morgen ein U19-Spiel gesehen, die haben besser verteidigt."

Drei frühe Tore, zwei Außenverteidiger

Das Spiel lief gerade einmal eine halbe Minute, ehe Hoffenheims Ihlas Bebou rund 25 Meter vor dem Paderborner Tor gefoult wurde. Linksverteidiger Skov, vor der Saison vom FC Kopenhagen gekommen, legte sich den Ball zurecht und traf über die Mauer hinweg ins Tor. Paderborns Torhüter Leopold Zingerle sah jedoch nicht gut aus, der Ball schlug zentral ein (2.).

Nach einer Viertelstunde legte der andere Außenverteidiger nach. Kaderabek vollendete einen starken Hoffenheimer Spielzug über die linke Seite, nachdem Paderborns Jamilu Collin ungestüm an einem Pass von Lukas Rupp vorbeirutschte, Florian Grillitsch nach rechts legte - und damit den Torschützen bediente (15.).

Knapp zehn Minuten später war die Partie bereits entschieden. Kaderabek bekam auf dem rechten Flügel keinen Druck von den Paderbornern und flankte direkt auf den zweiten Pfosten. Dort ließ Locadia seinen Gegenspieler Mohamed Dräger aussteigen und traf zum 3:0 (26.).

In der Folge verstärkte Paderborns Trainer Steffen Baumgart die Abwehr und wechselte zur Halbzeit gleich doppelt, Dräger und Cauly Oliveira Souza blieben in der Kabine. Hoffenheim kam daraufhin seltener vor das gegnerische Tor, ließ in der Defensive jedoch ebenfalls nichts zu. Mit einer klasse Parade gegen Sargis Adamyan verhinderte Zingerle eine höhere Niederlage der Paderborner (74.).

Paderborn bleibt mit nur vier Punkten Letzter, Hoffenheim klettert vorerst auf Rang fünf. Die TSG hat bei einem Spiel mehr als die Konkurrenz nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Spitze.