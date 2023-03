Fußball-Bundesliga Eigentor und Eckball-Trick – Schalke zieht an Bochum vorbei

Die Stimmung bei der TSG Hoffenheim wird immer bedrohlicher. In Mainz verlor die Mannschaft zum sechsten Mal hintereinander in der Liga, es war das 13. sieglose Spiel. Unter Trainer Pellegrino Matarazzo gab es noch keinen einzigen Punkt. Die Folge dieser desaströsen Bilanz ist Abstiegskampf pur, derzeit ist die TSG Tabellen-16. und punktgleich mit Schalke und Bochum, die auf den direkten Abstiegsplätzen stehen.

Leandro Barreiro erzielte in seinem 100. Bundesligaspiel in der 33. Minute den Siegtreffer für Mainz, danach flachte die Partie auch aufgrund schwacher Gäste ab. Damit befinden sich die 05er im Aufwind. Nach dem vierten Sieg in Folge haben sie als aktuell Siebter die internationalen Plätze in Sichtweite.