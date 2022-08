Heimspiel gegen Gladbach Später Handelfmeter rettet Schalke einen Punkt

Rodrigo Zalazar erzielte in der ausverkauften Veltins-Arena die Schalker Führung (29. Minute), Jonas Hofmann traf in der zweiten Hälfte zum Ausgleich (72.). Marcus Thuram, der Hofmanns Treffer mit einem Hackentrick vorgelegt hatte, nutzte einen Schalker Fehler, um das Spiel zu drehen (78.). Marius Bülter traf in der Nachspielzeit per Handelfmeter zur Punkteteilung (90.+2).