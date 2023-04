Schalke 04, in der Rückrunde nach acht Spielen noch ohne Niederlage, empfing Bayer Leverkusen mit einer großen Sorge: Würde die zuletzt so starke Abwehr auch ohne Moritz Jenz halten? Der Winter-Zugang fehlte der königsblauen Defensive mit einer Oberschenkelzerrung. Gegen Bayern-Bezwinger Bayer Leverkusen hielt die Abwehr eine Halbzeit lang stand, auch, wenn S04-Keeper Ralf Fährmann mehrfach geprüft wurde: Die erste Chance hatte Amine Adli, der von Florian Wirtz in Szene gesetzt worden war (11. Minute), bis zur Pause drückte das Team von Trainer Xabi Alonso die Schalker mehr und mehr in die Defensive.