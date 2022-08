Nach der Pokalniederlage bei Jahn Regensburg veränderte Steffen Baumgart die Kölner Startelf auf insgesamt sechs Positionen. Die prominentese Änderung gab es im Sturmzentrum: Anthony Modeste, in der Vorsaison mit 20 Treffern Top-Torjäger des Teams, fehlte im Kader. Kölns Geschäftsführer Sport Christian Keller hatte vor dem Spiel bestätigt, dass der Angreifer am Montag vorbehaltlich des Medizinchecks einen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben werde. Für Modeste debütierte Florian Dietz in der Kölner Startelf.