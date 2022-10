2:3 gegen Augsburg Schalke kämpft sich zurück und verliert trotz Überzahl

Der FC Schalke 04 hat den zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Zwar kämpfte sich der Aufsteiger nach einem frühen 0:2-Rückstand gegen Augsburg wieder stark zurück und schaffte vor 60.000 Zuschauern sogar den Ausgleich. In der Schlussphase aber erzielte Augsburgs André Hahn den späten Siegtreffer (77. Minute), und das, obwohl die bayerischen Schwaben nach einer Gelb-Roten Karte für Mërgim Berisha mehr als 20 Minuten in Unterzahl spielte. Schalke hängt weiter im Tabellenkeller auf Platz 15 fest. Augsburg steht nach dem dritten Sieg in Folge nun auf Rang zehn.