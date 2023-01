Während Zugang Kasper Dolberg, 35-maliger dänischer Nationalstürmer, den Spielbeginn auf der Bank erlebte, feierte der 17-jährige Tom Bischof sein Startelfedebüt bei den Hoffenheimern. Und dieser vergab in der 8. Minute frei stehend am Elfmeterpunkt die große Gelegenheit zur Gästeführung. Union, geschwächt durch den kurzfristigen Abgang von Ryerson zu Borussia Dortmund, wäre kurz zuvor beinahe in Führung gegangen, doch Sheraldo Becker jagte eine Direktabnahme knapp übers Tor.

Eine noch bessere Chance ließ Beckers Sturmpartner Jordan Siebatcheu in der 25. Minute liegen: Einen Handelfmeter setzte er an den linken Pfosten. Ihlas Bebou, Verursacher des Strafstoßes, brachte die TSG nach einem wunderschönen Konter aus halbrechter Position in Führung (43.) – und das bei seinem ersten Einsatz in dieser Spielzeit. Union drückte in der zweiten Hälfte, vergab aber unter anderem durch Christopher Trimmel (55.) auch beste Chancen, bevor eine Ecke den Ausgleich brachte: Danilho Doekhi traf per Kopf (73.). Und Deokhi war es auch, der kurz vor Schluss die Partie drehte – 2:1 per Kopf für Union. Mit der letzten Aktion krönte Jamie Lewelling noch einen Konter zum 3:1 (90.+6).