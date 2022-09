Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat die Mannschaft nach dem 0:1 beim FC Augsburg kritisiert und in die Pflicht genommen. »Wir haben seit vier Spielen in der Bundesliga nicht gewonnen, haben von zwölf möglichen Punkten drei geholt, deswegen bin ich schon ein wenig beunruhigt«, sagte der 45-Jährige am Samstag bei Sky. »So wie wir heute gespielt haben, kann man in der Bundesliga nicht gewinnen.«