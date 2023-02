Der neue Tabellenführer kommt aus Köpenick – zumindest bis zum Bayern-Spiel in Wolfsburg am Sonntag: Union Berlin stand hinten sicher und konnte in der ersten Hälfte durch Kevin Behrens, der den Ball im Fallen Richtung Tor beförderte, in Führung gehen (32.).

Der frühere Union-Spieler Marcus Ingvartsen glich im zweiten Durchgang zwar mit dem erst zweiten Mainzer Torschuss per Strafstoß aus (79.). Der Videoschiedsrichter hatte zuvor ein Handspiel von Unions Paul Seguin entdeckt. Doch der Traum von der Spitzenposition schien die Berliner noch einmal zu motivieren, Jordan Siebatcheu erzielte die erneute Führung für Union (84.).