Manche Erstligisten starten erst einmal in ein PR-Auslandsprogramm, andere haben noch Training oder Testspiele. Einige Profis, die nicht bei der WM sind, reisen dennoch zu ihren Nationalteams. Und ein Teil der Klub schickt seine Spieler – sofern sie nicht gebunden sind – sofort bis in den Dezember hinein in den Urlaub. Wie der SC Freiburg, der am 5. Dezember wieder trainiert.