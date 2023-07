Stammspieler in Gladbach

Lainer wechselte 2019 von RB Salzburg zu Gladbach. In der vergangenen Saison fiel er wegen einiger Verletzungen immer wieder aus und kam so nur auf 17 Einsätze in der Bundesliga. Zum Ende der Saison gehörte er aber zur Stammformation. Für die österreichische Nationalmannschaft stand er bislang in 38 Spielen auf dem Platz.