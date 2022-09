Der VfL Bochum hat Cheftrainer Thomas Reis und seinen Co-Trainer Markus Gellhaus von ihren Aufgaben entbunden. Das gab der Fußball-Bundesligist am frühen Montagnachmittag bekannt. Der 48 Jahre alte Reis hatte den Trainerjob in Bochum im September 2019 von Robin Dutt übernommen und den Traditionsklub aus dem Ruhrpott 2021 als Zweitliga-Meister zurück in die Bundesliga geführt. In der folgenden Saison gelang Bochum unter Reis der Klassenerhalt.