Fußball-Bundesliga Werner trifft bei Leipzig-Rückkehr, Werder punktet in letzter Minute gegen Stuttgart

Bei Hoffenheim spielte Neuzugang Angeliño (von RB Leipzig) von Beginn an. Die TSG beherrschte in der ersten Hälfte auch die Spielanteile, konnte nach den Toren aber kaum noch Gefahr nach vorn entwickeln. Hinten blieb die Mannschaft von Andre Breitenreiter für Konter anfällig, auch wenn Bochum nach den Gegentreffern für Offensivakzente der Mut abhandengekommen schien. In der zweiten Halbzeit war die Partie weitgehend ausgeglichen. Die Entscheidung vergab Hoffenheim in der 59.: Manuel Riemann hielt einen halbhoch geschossenen Elfmeter von Andrej Kramarić. Dabbur korrigierte den Aussetzer seines Kollegen in der Schlussphase.