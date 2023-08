Die Eintracht, die bereits mit den drei Neuverpflichtungen des Sommers, Robin Koch (per Leihe von Leeds), Ellyes Skhiri (vom 1. FC Köln) und Willian Pacho (Royal Antwerpen) in der Startelf spielte, machte in der zweiten Hälfte mit gleichem Programm weiter: Darmstadt störte früh und die SGE blieb ruhig und suchte die Lücken.

Die nach Standards starken Darmstädter scheiterten nach einem Eckball lediglich am Pfosten. Der eingewechselte Luca Pfeiffer hatte aus sieben Metern etwas zu ungenau gezielt (66.). Frankfurt hätte jetzt den Deckel drauf machen können, betrieb aber Chancenwucher. Lindstrøm vergab leichtfertig per Hacke (69.), Dina-Ebimbe schlug im Sechzehner ein Luftloch (76.). Darmstadt versuchte es mit einem offensiven Doppelwechsel in der Schlussphase (76.), setzte sich sogar am Eintracht-Strafraum fest, kam jedoch nicht mehr entscheidend vor das Tor.