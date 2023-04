Fußball-Bundesliga Schalke ist nach Eigentor und Elfmeter wieder Letzter

Die Partie startete mit einer ersten Schrecksekunde für die Gastgeber: Noch keine Minute war gespielt, da bugsierte Schalkes Marius Bülter eine an den langen Pfosten durchgerutschte Flanke aus dem Halbfeld mit einem langen Bein an die Latte. Im geordneten Spiel dann aber hatte Hoffenheim klare Vorteile, Finn-Ole Becker scheiterte nach Vorlage von Bebou erstmals an Ralf Fährmann (20.).

Zwei Minuten später war Schalkes Torhüter dann machtlos: Angeliño spielte einen sehenswerten Doppelpass mit Christoph Baumgartner und brachte den Ball in die Mitte. Dort versuchte Král vergeblich, die Situation zu klären, und grätschte den Ball ins eigene Tor (22.).