1:0 beim 1. FC Köln Hoffenheim springt auf Platz vier der Fußball-Bundesliga

In einem zunächst zähen Spiel vergibt die TSG Hoffenheim lange Chance um Chance – und gewinnt am Ende doch per Kopf in Köln. Die Gastgeber erfahren im Rennen um die europäischen Wettbewerbe einen Rückschlag.