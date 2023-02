Fußball-Bundesliga Hoffenheim macht Trennung von Trainer Breitenreiter offiziell

Der 49 Jahre alte Breitenreiter, der erst zu Saisonbeginn gekommen war, musste als Folge des schwachen Auftritts seines Teams am Samstag beim VfL Bochum (2:5) gehen. Von Tabellenplatz vier war der Klub unter Breitenreiter, der in der Vorsaison mit dem FC Zürich die Schweizer Meisterschaft gewonnen hatte, in den letzten Wochen bis auf Platz 14 abgestürzt.