Die Partie war entschieden, Leverkusen nach einer bis dato enttäuschenden Saison aber weiter in Spiellaune. Nach einer Stunde wechselte Unions Trainer Urs Fischer gleich drei neue Spieler ein, doch gefährlich wurde weiter nur Bayer. Hlozek veredelte eine flache Hereingabe von Nadiem Amiri per Hacke zum 4:0 (68.), Bakker steuerte den Endstand bei (76.). Für Union war es die höchste Niederlage in der Bundesliga, gleichauf mit einer 0:5-Niederlage bei Borussia Dortmund in der Saison 2019/2020.