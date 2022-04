Die zweite Partie am späten Sonntagnachmittag zwischen der TSG Hoffenheim und Greuther Fürth endete torlos. Zuvor hatte der FC Bayern am Ostersonntag bei Arminia Bielefeld gewonnen.

Die Eintracht hätte anschließend noch höher in Rückstand geraten können. Doch der deutliche Leistungsabfall nach dem Barcelona-Rausch am Donnerstag überraschte nicht. Frankfurt kann sich mit einem Sieg in der Europa League für die Champions League qualifizieren. In der Bundesliga hängt das Team im Mittelfeld auf Platz zehn, weit weg von den Europapokalplätzen und deutlich vor der Abstiegszone. Offenbar wird der Fokus nun vor allem auf die Europa League gelenkt, am 28. April wartet bereits das Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United aus der Premier League.