Auch in der zweiten Hälfte tat sich Mainz lange schwer, ehe der 19-jährige Brajan Gruda kam. Der Angreifer zog bei seiner ersten Aktion in den Strafraum und wurde von Diogo Leite gefoult. Ajorque trat an – und schob den Ball ohne Tempo in Richtung Tor. Keeper Frederik Rønnow parierte sicher (62.).

Gosens spielt zum ersten Mal Bundesliga

Dennoch waren die Mainzer nun im Spiel – und kamen zum Anschlusstreffer. Abwehrspieler Christopher Trimmel klärte eine Flanke mit dem Kopf nicht entscheidend, im Strafraum lauerte hinter ihm Caci und zimmerte den Ball volley rein (64.).

Union-Trainer Urs Fischer reagierte und brachte in der 66. Minute Gosens. Für den 29 Jahre alten Nationalspieler war es der erste Auftritt in der Bundesliga.