Union gewinnt Stadtderby gegen Hertha Es brennt in Berlin

Licht und Schatten: Es war die Bildsprache nach Abpfiff, die bereits alles verriet, was es über das Berliner Stadtderby zu wissen gab. Die Union-Profis marschierten ab zum roten Gästeblock, in dem noch einige Feuerwerkskörper loderten, die der Anhang während der zweiten Hälfte zu einem regelrechten Flammenmeer entzündet hatte. Vor diesem Ort der Energie hüpften die siegreichen Köpenicker auf und ab, während ein paar Dutzend Meter weiter die Hertha-Spieler über die kühle, blaue Tartanbahn im Olympiastadion trotteten, um sich den eigenen Fans zu stellen, die sie die letzten 90 Minuten trotz aller Bemühungen bitter enttäuscht hatten. Schimpfende Hertha-Ultras forderten die Spieler auf, ihre Trikots auszuziehen. Im Block leuchtete nichts.

Das Ergebnis: 4:1 (1:0) setzte sich Union beim Stadtrivalen aus dem Berliner Westen durch. Ein Ergebnis, das in der Höhe dem Leistungsunterschied der beiden Hauptstadtklubs angemessen war. Hier geht es zur Spielmeldung.

Ein Mann für alle Bälle: Felix Magath hatte am Sky-Mikrofon vor Spielbeginn viel zu erzählen. Und es schien, als wollte der 68-Jährige auch kommende Spielzeit noch auf der großen Bühne über Fußball plaudern: »Ich schließe nichts aus, weil ich glaube, dass die meisten sich zu schnell selbst begrenzen«, orakelte Magath, der noch bis Saisonende in Berlin angestellt ist, über seine Zukunft. Antiquierte Trainingsmethoden brauche allerdings niemand zu befürchten: »Der Medizinball hat bei mir über die Saison gesehen im Trainingsprogramm einen Anteil vielleicht von einem Prozent.«

Die Marcel-Lotka-Show: Nach Anpfiff brauchte Union dann nicht lang, um sich Chancen für ein, zwei, drei Tore zu erspielen. Dass diese in der ersten halben Stunde nicht fielen, lag einzig an Herthas nomineller Nummer drei im Tor: Marcel Lotka, 20 Jahre alt, vertrat den verletzten Alexander Schwolow zum fünften Mal in der Bundesliga – und startete überragend in die Partie. Timo Baumgartl (4.), Niko Gießelmann (13.), Taiwo Awoniyi (17.) und Sheraldo Becker (29.) scheiterten allesamt an den Reflexen des besten Herthaners. Grischa Prömel wurde nach der Gießelmann-Chance sogar von einem aufgebrachten Lotka zu Boden gerempelt, was dem Hertha-Youngster die Gelbe Karte einbrachte.

Bild vergrößern Vorsicht, Grischa Prömel: In Marcel Lotkas Strafraum gelten Marcel Lotkas Regeln Foto: IMAGO/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto / IMAGO/Eibner

Tiefflieger: Die Karte dürfte Lotka gut verschmerzen können, das 0:1 weniger: Ganz unschuldig war der Hertha-Torhüter nämlich nicht, erst unterlief er Beckers Flanke, dann fand er nicht rechtzeitig ins Tor zurück. Gegen Genki Haraguchis scharfen Flugkopfball, der vom Innenpfosten ins Netz prallte, wäre aber wohl ohnehin wenig auszurichten gewesen. Und die Hertha? Von den Gastgebern kam indes so gut wie gar nichts in Sachen Offensive. Das war auch nicht anders zu erwarten: Neben Lotka halfen die 18-Jährigen Linus Gechter und Bundesliga-Debütant Julian Eitschberger in der Defensive aus, vorn musste Stevan Jovetić früh angeschlagen vom Platz. Während der Sturm-Altstar genervt gegen das Plexiglas der Bank-Überdachung boxte, schickte Magath Ishak Belfodil als weitgehend ebenfalls unsichtbaren Nachfolger aufs Feld. Mehr als eine Halbchance durch Myziane Maolida (38.) war nicht drin, Hertha fehlten offensiv Tempo, klare Abläufe, Präsenz – kurzum: alles, was ein Bundesligist haben sollte.

Bild vergrößern Zum Haareraufen: Myziane Maolida vergab die beste Berliner Gelegenheit der ersten Hälfte Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Dicke Berliner Luft: Immerhin: Die Unterstützung von den Rängen stimmte, für beide Mannschaften. Erstmals seit Pandemiebeginn war das Berliner Olympiastadion wieder ausverkauft, 74.667 Fans fanden Platz. Doch nicht jeder Hertha-Repräsentant war den Fans willkommen: So wurde »Windhorst und Gegenbauer raus« groß am Oberrang der Osttribüne plakatiert. Weder der launische Investor, der seine Anteile am Klub zeitweilig verpfändet gehabt haben soll, noch der in letzter Instanz hinter der aktuellen sportlichen Misere stehende Klubpräsident haben wenige Wochen vor der nächsten Mitgliederversammlung den besten Stand in Fankreisen.

Alles muss man selbst machen: Nach der Pause kam aus heiterem Himmel doch wieder so etwas wie Spannung auf, als Baumgartl eine Belfodil-Hereingabe unvermittelt ins eigene Tor stolperte. Union verhalf dem Stadtrivalen so noch zu einer Chance, einen wichtigen Punkt zu stibitzen, doch über Ansätze kam Hertha BSC weiter zu selten hinaus. Prömel besorgte im Handumdrehen die erneute Union-Führung (53.). Der Rest war Formsache, Becker (74.) und der eingewechselte Sven Michel (85.) machten aus einer Hertha-Niederlage eine Hertha-Klatsche. Sie driften weiter auseinander: Alle drei Berliner Derbys (zwei in der Liga, eines im Pokal) gingen an Union. Wann das nächste stattfindet, ist völlig offen. Denn während die Köpenicker im Kampf um die Europapokal-Plätze weiter den Anschluss halten, verweilt Hertha BSC auf Platz 17. Ein Dreikampf mit dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld wird darüber entscheiden, ob der einst zum »Big City Club« ausgerufene Verein kommende Saison den Neuaufbau in Liga eins versuchen darf – doch Leistungen wie an diesem Abend führen für gewöhnlich in die zweite Liga.