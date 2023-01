Fußball-Bundesliga Union gewinnt Berliner Stadtduell, Werder stoppt Wolfsburger Höhenflug

Auch beim zweiten Treffer sah Brooks nicht gut aus und erneut verwandelte Hofmann aus ungefähr elf Metern (37.). Hoffenheim blieb in der Folge lange Zeit offensiv viel zu harmlos, um die Gäste zu gefährden. Ihlas Bebou konnte nur noch verkürzen (80.), doch Lars Stindl stellte kurz darauf wieder den Zwei-Tore-Abstand her (84.), Hannes Wolf setzte den Schlusspunkt (90.+1). Die Gladbacher halten den Anschluss an die europäischen Plätze und dürfen sich über den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga seit April 2022 freuen.