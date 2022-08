Union zementiert Vormachtstellung im Berliner Fußball Die Hydra von Köpenick

Tief stapeln, hoch gewinnen: In der Halbzeitpause äußerte sich Union-Präsident Dirk Zingler zum sportlichen Status quo. Und gab für den Fünften der Vorsaison, der den Stadtrivalen gerade 45 Minuten lang mühelos und mit einem Torschussverhältnis von elf zu eins an die Wand gespielt hatte, ein bemerkenswertes Saisonziel aus: »Es bleibt dabei: Wir wollen die Klasse halten«, sagte Zingler. »40 Punkte in dieser Liga zu holen, ist eine riesige Herausforderung.«

Sie stehen drauf: In dieser Spielzeit dürfte indes zu den 17 Bundesliga-Spielen an der Alten Försterei auch die eine oder andere Partie in der Europa League hinzukommen. Während der Conference League im Vorjahr mussten die Unioner aufgrund fehlender Kapazitäten noch ins Olympiastadion ausweichen. Weil die Uefa in ausgewählten Ländern aber wieder Stehplätze im Europapokal erlaubt, soll das in dieser Saison nicht mehr nötig sein. »Wir werden mit höchster Wahrscheinlichkeit die Spiele im Stadion an der Alten Försterei austragen dürfen«, freute sich Zingler. Mit 18.395 Stehplätzen bei einer Stadionkapazität von nur 22.012 ist das Köpenicker Stadionerlebnis so stehplatzlastig wie sonst nirgends in der Bundesliga.