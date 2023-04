Der Treffer tat dem Gastgeber offenbar nicht gut. Nach der Pause kam von Union plötzlich nichts mehr. Es spielte nur noch Bochum, die Berliner fanden nicht mehr in die Zweikämpfe. In der 54. Minute kam Laïdouni dann im Strafraum zu spät und trat Bochums Ivan Ordets von hinten in die Beine. Den fälligen Strafstoß versenkte Kevin Stöger (55.).

Chancen auf beiden Seiten

Danach wurde es aus Union-Sicht nicht besser. Zunächst flog Jaeckel vom Platz (60.), dann schoss Kevin Behrens den vermeintlichen Führungstreffer, stand aber im Abseits. Nach VAR-Überprüfung zählte das Tor nicht (64.).

Es entwickelte sich ein enges Spiel. Bochums Philipp Hofmann scheiterte per Kopf am starken Union-Keeper Frederik Rønnow (81.), kurz darauf köpfte Behrens auf der anderen Seite allein stehend am Tor der Bochumer vorbei (85.).