Union-Niederlage im Derby Guter Zweiter

Gegen Hertha BSC war der 1. FC Union in Unterzahl chancenlos. Dennoch hat das Team in dieser Saison eine erstaunliche Entwicklung genommen. Trainer Urs Fischer baut in aller Ruhe die Elf seiner Vorstellung zusammen.

Aus dem Olympiastadion berichtet Peter Ahrens