In einer frühen Drangphase der Wölfe traf Stuttgarts Serhou Guirassyzum nach scharfer Hereingabe von Hiroki Ito zum 1:0 (22.). Der Treffer kam zu diesem Zeitpunkt überraschend. Im direkten Gegenzug glich Omar Marmoush mit einem Schuss aus 16 Metern ins linke untere Eck aus (23.). Vor der Pause probierte es Maximilian Arnold aus 16 Metern und hatte Glück. Florian Müller stand richtig, ging aber unnötigerweise mit den Fäusten zum Ball, womit die Abwehr nicht gelang. Über seine Müllers Fäuste hinweg flog der Ball zum 2:1 ins Tor (38.).

Das Hin und Her der ersten Hälfte wurde perfekt, als nach kurzer Ecke und Flanke Konstantinos Mavropanos zum Ausgleich einköpfte (45. +1). Im zweiten Durchgang wurde es mit drei gelben Karten innerhalb von sechs Minuten ruppiger. Nach gutem Konter traf VfB-Mittelfeldspieler Silas Katompa Mvumpa aus 14 Metern die Latte (57.). Der starke Arnold zog gegen Atakan Karazor durch und traf nur das Schienbein des VfB-Mittelfeldspielers – Gelbe Karte (71.). Karazor konnte nach kurzer Behandlung weiterspielen.

Wolfsburg spielte im Aufbau erstaunlich viele Fehlpässe und brachte sich in Bedrängnis, war in der Nachspielzeit aber kaltschnäuziger: Nach Doppelpass mit Marmoush verlängerte Mattias Svanberg per Kopf zum in seinem Rücken lauernden Yannick Gerhardt, der nur noch zum 3:2 einschieben musste (90.+1). Der zweite Sieg unter Wolfsburg-Trainer Niko Kovač sorgt für Tabellenplatz 13 und vorerst etwas Abstand auf die Abstiegsränge.