Leipzig ließ in Überzahl hochkarätige Chancen aus und machte erst kurz vor Ende alles klar. Erst traf Benjamin Šeško (85.) zum ersten Mal in der Bundesliga, dann stellte Dani Olmo den Endstand her (87.). Vor beiden Toren spielte Leipzig sein Tempo aus und überrumpelte die dezimierten Köpenicker. Union-Zugang Leonardo Bonucci kam nicht zum Einsatz.