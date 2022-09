Bundesliga-Sieg gegen Wolfsburg Union Berlin steht jetzt schon fünf Punkte vor den Bayern

Der Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga heißt auch nach dem 7. Spieltag Union Berlin. Die Mannschaft von Urs Fischer setzte sich verdient 2:0 (0:0) gegen heillos überforderte Gäste aus Wolfsburg durch. Jordan köpfte die Führung (54.), Sheraldo Becker erhöhte (77.). So sorgte das Sturmduo dafür, dass Union in der Tabelle wieder an Borussia Dortmund vorbeigeht. Der BVB hatte am Samstag nach einem Sieg im Revierderby gegen Schalke 04 für eine Nacht die Spitze übernommen.