Am Abend kann der Meisterkampf entschieden werden, wenn der FC Bayern gegen Borussia Dortmund spielt (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL.de). Die erste Entscheidung in der Fußball-Bundesliga ist aber schon davor gefallen: Greuther Fürth spielt in der kommenden Saison wieder in Liga zwei. Der Tabellenletzte kann nach der Heimniederlage gegen Leverkusen die Abstiegsränge nicht mehr verlassen.

Fürth hat sein Endspiel verloren. Nach dem 0:0 in Hoffenheim in der Vorwoche bestanden rechnerisch noch Chancen auf den Klassenerhalt, aber gegen Leverkusen unterliefen den Kleeblättern dafür zu viele Fehler. Nach gutem Start gelang Jetro Willems (5. Minute) nach einem Torwartabpraller sogar die frühe Führung – es war das erste Tor der Fürther seit vier Partien. Aber schon vier Minuten später erfolgte der Ausgleich durch Patrik Schick (8.). Nach der Ecke von Kerem Demirbay ging aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung Schicks zuerst die Fahne hoch, der Videoschiedsrichter gab den Treffer dann aber, weil der Ball vom Fürther Branimir Hrgota zu Schick geprallt war.



Noch schlechter als zuvor Hrgota sah Fürth-Torhüter Andreas Linde dann in der 18. Minute aus, als er den Ball dem heranlaufenden Sardar Azmoun in den Fuß spielte und dem Iraner so zu seinem ersten Bundesligator verhalf. Nach Doppelpass von Paulinho und Azmoun traf der Brasilianer später zum 3:1. Fürths Mut war dahin, Schick ließ noch zwei Großchancen liegen (68., 79.), bevor Exequiel Palacios mit einem 20-Meter-Schuss zum 4:1 Fürths Abstieg nach nur einer Saison in der Bundesliga besiegelte.

Das Hinspiel war ein Kandidat für die denkwürdigste Partie dieser Bundesligasaison. Damals lag die Borussia nach 37 Minuten 0:6 hinten. In Freiburg schien es nun umgekehrt zu laufen, diesmal führte Mönchengladbach nach 13 Minuten 2:0. Erst verwandelte Ramy Bensebaini einen Handelfmeter (3.), dann erhöhte Breel Embolo (13.). Jedoch: Der SC kämpfte sich zurück ins Spiel. Vincenzo Grifo brachte die Gastgeber per verwandeltem Strafstoß heran (49.), Christian Günter gelang der Ausgleich (61.), und nach einer Ecke fiel dann sogar das 3:2, Torschütze: Philipp Lienhart (80.). Nur: Gladbach kam nochmal. Lars Stindl sorgte in Minute 90.+3 für das Remis, das dem SC im Kampf um die Champions League schmerzte - ohne den Ausgleich wäre Freiburg punktgleich mit RB auf Rang vier gewesen.

Erst vor drei Tagen begegneten sich beide Teams im Pokal, da setzte sich RB durch und zog ins Endspiel ein. In der Liga war Union der Sieger – und der Erfolg kam spät zustande. Yussuf Poulsen hatte mit seinem Treffer für die Führung gesorgt (47.). Danach waren es aber vor allem die Berliner, die zu Chancen kamen. Ein wohl fälliger Strafstoß nach Foul Nordi Mukieles wurde den Gästen noch verwehrt, dann traf Sven Michel zum 1:1 (86.), ehe er per Hackentrick das 2:1 durch Kevin Behrens auflegte (89.). Leipzig bleibt ist damit nur noch Vierter und hat zwei Punkte Vorsprung auf die fünftplatzierten Freiburger. Union darf weiter um die Europacupränge kämpfen.

Wer derzeit an die Eintracht denkt, dem fällt der Europacuperfolg beim FC Barcelona ein. Nur übertüncht jener Sieg, dass es eigentlich nicht gut läuft für Frankfurt – das Unentschieden gegen Hoffenheim bedeutet, dass das Team nur einen Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen geholt hat, und zwar jenen in Camp Nou. Im Mittelpunkt gegen die TSG stand Eintrachts Evan N'Dicka. Erst unterlief dem Abwehrspieler ein Eigentor zum 0:1 (12.). Dann traf er auf der richtigen Seite, als er nach einer Ecke unbedrängt zum Kopfball kam (32.). Nach der Pause war er es, der das Tor von Daichi Kamada auflegte (66.). Und schließlich verlor er das Kopfballduell gegen Georginio Rutter vor dessen Treffer zum 2:2.

Das als Tabellensiebter mit Europaleague-Ambitionen angetretene Köln war zu Beginn wacher, nach Freistoß von Florian Kainz kam Jonas Hector an den Ball, passte scharf von rechts in den Strafraum, wo Mark Uth fallend in der Drehung ins lange Eck abschloss (3.). Bielefeld wirkte überrumpelt, fing sich in der Folge aber und kam nach Hereingabe von Patrick Wimmer durch ein Eigentor von Timo Hübers zum Ausgleich (33.). Die erneute Führung für Köln markierte Anthony Modeste kurz vor der Pause. Sein Schuss prallte noch am Bein von Arminia-Verteidiger Amos Pieper ab.



In der zweiten Hälfte blieb das Tempo überschaubar, Bielefeld kam selten gefährlich vor das Kölner Tor. Einen Freistoß Wimmers köpfte Guilherme Ramos mit dem Hinterkopf zu ungefährlich aufs Tor (70.). Seltene Kontermöglichkeiten spielte die Arminia zu inkonsequent zu Ende, wie bei dem hastigen Abschluss durch den eingewechselten Burak Ince (78.). Köln machte es besser, als Modeste bei einem Konter auf Jan Thielmann querlegte und der gegen den Laufweg von Torwart Stefan Ortega zum 3:1 einschob. Köln stellte mit dem Sieg einen Vereinsrekord ein und hat erst zum zweiten Mal seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 49 Punkte erreicht.