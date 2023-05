Dem VfB Stuttgart ist in der Fußball-Bundesliga ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Am vorletzten Spieltag gewann der VfB 4:1 (1:1) bei Mainz 05. Marcus Ingvartsen brachte Mainz in Front (23. Minute), dann drehte Stuttgart die Partie: Wataru Endo erzielte den Ausgleich (41.), Serhou Guirassy sorgte für die VfB-Führung (64.), Chris Führich (78.) und Tanguy Coulibaly (90.+1) für den Endstand.