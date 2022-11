Der VfB Stuttgart hat sich von seinem Sportdirektor Sven Mislintat getrennt. Das teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Mislintat hatte demnach ein »absolut marktgerechtes Angebot zur Vertragsverlängerung« über den im Juni 2023 auslaufenden Kontrakt abgelehnt. Bis zum Trainingsstart am 12. Dezember will der VfB »die nötigen Personalentscheidungen treffen«, auch über die Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer muss entschieden werden.