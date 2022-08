Stuttgart spielte danach weiter mutig nach vorne, nach einem sehenswerten Zuspiel tauchte Silas im Strafraum auf, setzte sich gegen Chabot durch, scheiterte dann aber am erneut stark reagierenden Schwäbe (22.). Es dauerte bis in die 37. Minute, ehe auch die Kölner in Tornähe gelangten. Nach einer Freistoßvariante stand Jonas Hector recht unbewacht im Strafraum, schoss den Ball aber drüber. Fast im Gegenzug kam es nach einem Steilpass erneut zum Privatduell zwischen Silas und Köln-Keeper Schwäbe. Erneut blieb Schwäbe Sieger (38.).