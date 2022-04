Der VfL Bochum hat Champions-League-Kandidat Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga zu Hause ein 0:0 abgetrotzt. Der VfL hatte in der 65. Minute Glück, dass Leverkusens Moussa Diaby einen Elfmeter zwar ins Tor, sich zunächst aber an den eigenen Fuß schoss, sodass der Treffer nicht zählte. Die Szene erinnerte an das Aus des 1. FC Köln im DFB-Pokal, als Florian Kainz das gleiche Missgeschick passiert war.