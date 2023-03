Unions Josip Juranović brachte die Gäste in Wolfsburg per Strafstoß in Führung (72. Minute). Dem eingewechselten Patrick Wimmer gelang der späte Ausgleich (84.) in einer Partie, in der die Wolfsburger eigentlich das gefährlichere Team waren. Vor allem VfL-Stürmer Omar Marmoush kam zu mehreren Chancen, blieb aber im Abschluss zu ungenau für einen Treffer.