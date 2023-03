Marmoush war unter der Woche mit einem Sommerwechsel zur Eintracht in Verbindung gebracht worden. Es ist schon das zweite Mal in dieser Rückrunde, dass ein Frankfurter Transferziel im Duell gegen die SGE erfolgreich ist: Kölns Ellyes Skhiri traf im Februar sogar doppelt.

Französischer Doppelschlag bringt Frankfurt zurück

Nach dem frühen Rückstand brauchte die Eintracht einige Minuten, um sich zu sortieren, fand dann aber besser ins Spiel und drückte den VfL in die Defensive. In nur fünf Minuten kippte das Spiel: Aurélio Butas Flanke fand Kolo Muani in der Mitte, per Kopf erzielte der Franzose seinen elften Saisontreffer (22.). Minuten später zog der aufgerückte Ndicka von der Strafraumgrenze ab und drehte die Partie für den Moment (26.).