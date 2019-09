Schnelles Internet und schnelle Spieler, ein Stimmungsboykott und zwei Abseitstore. VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim haben sich in einem ereignisreichen Montagsspiel der Fußball-Bundesliga 1:1 (1:1) getrennt. Sebastian Rudy erzielte die Führung für Hoffenheim (6. Minute), Admir Mehmedi traf zum Ausgleich (36.). Zwei weitere Treffer für Wolfsburg wurden wegen Abseitspositionen aberkannt.

Vor der Partie hatte der VfL eine neue Digitalstrategie vorgestellt. Künftig sollen Fans im Stadion die fünfte Mobilfunkgeneration "5G" nutzen können. Dadurch soll für die Fans in Echtzeit einsehbar sein, wie schnell der Stürmer ist, der gerade in Richtung des gegnerischen Tors sprintet.

Beide Fanszenen protestierten, aber nicht gegen die neue Technologie, sondern gegen die zur Saison 2021/2022 bereits abgeschafften Montagsspiele. Der Stimmungsboykott schien den Spielern auf dem Feld aber nur bedingt etwas auszumachen. Vielmehr sorgten sie vor allem in der ersten Hälfte für eine aufregende Begegnung.

Rudy trifft zur Führung

Den Anfang machte Hoffenheim, Innenverteidiger Benjamin Hübner spielte einen Diagonalball auf Pavel Kaderabek, der per Kopf auf Rudy ablegte. Die Leihgabe von Schalke 04 nahm den Ball mit dem linken Außenrist direkt und setzte ihn an den Innenpfosten und ins Tor. Wolfsburgs Torhüter Pavao Pervan war chancenlos (6.).

Nach dem ersten Tor spielten beide Teams stark nach vorne. Hoffenheims Ihlas Bebou scheiterte auf der einen Seite frei vor dem Tor an Pervan (21.), Wolfsburgs Wout Weghorst schoss den Ball im Gegenzug per Dropkick drüber (22.).

Das nächste Tor fiel dann, weil Renato Steffen schneller als die gesamte rechte Seite von Hoffenheim war. Am eigenen Sechzehner bekam er den Ball von seinem Torhüter, sprintete die gesamte linke Außenbahn bis zum gegnerischen Sechzehner herunter und passte in die Mitte. Dort spielte Mehmedi den Ball zu Weghorst, der mit seinem Teamkollegen per Hacke einen schönen Doppelpass spielte. Aus spitzem Winkel überraschte Mehmedi Torhüter Oliver Baumann im kurzen Eck und traf zum Ausgleich (36.).

Starke erste, nicht so starke zweite Hälfte

Nach einer Chance von Weghorst (38.) traf zwar Brekalo, die Wolfsburger Führung wurde aber wegen eines umstrittenen Handspiels zurückgepfiffen (39.). Nur kurze Zeit später schoss Hoffenheims Robert Skov den Ball von der Strafraumgrenze an die Unterkante der Latte, von der dort prallte der Ball zunächst auf die Linie und wieder aus dem Tor heraus (42.).

In der zweiten Hälfte spielten sich beide Teams deutlich weniger Chancen heraus. Wolfsburg kam durch Mehmedi zum vermeintlichen Führungstreffer, aber wieder entschied Schiedsrichter Benjamin Cortus auf Abseits (61.). In der Schlussphase verpassten Christoph Baumgartner (81.), Sargis Adamyan (87.) und Skov (90.+3) den Siegtreffer für Hoffenheim. Zweimal hielt Pervan stark, Skov legte den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 1:1 (1:1)

0:1 Rudy (6.)

1:1 Mehmedi (36.)

Wolfsburg: Pervan - Knoche, Guilavogui, Tisserand - William (78. Mbabu), Gerhardt, Arnold, Steffen - Mehmedi (86. Klaus), Weghorst, Brekalo (73. Nmecha)

Hoffenheim: Baumann - Posch (88. Akpoguma), Vogt, Benjamin Hübner, Kaderabek - Geiger (76. Baumgartner) - Rudy, Grillitsch - Skov, Belfodil (70. Adamyan), Bebou

Zuschauer: 21.120

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Gelbe Karten: Gerhardt, Arnold - Posch, Geiger, Akpoguma, Adamyan