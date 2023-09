Wie schon in der Vorwoche in Heidenheim drehte Hoffenheim auch gegen Wolfsburg das Spiel. Die TSG siegte nach einer Leistungssteigerung 3:1 (1:1).

Zunächst aber gab Wolfsburg den Ton an, Jonas Wind ist aktuell einer der formstärksten Spieler der Liga. Das stellte der Wolfsburger Stürmer, der in dieser Saison schon viermal erfolgreich war, auch in Hoffenheim unterwegs. In der 36. Spielminute nahm Wind einen langen Abschlag von Keeper Koen Casteels unter Gegnerdruck stark an und leitete mit dem Außenrist auf Tiago Tomás weiter. Der Portugiese blieb vor TSG-Keeper Oliver Baumann cool und erzielte das 1:0. Die Führung hielt aber nicht bis zur Halbzeit. Bülter brachte den Ball in die Mitte, wo Ex-Wolfsburger John Anthony Brooks das 1:1 erzielte (45.+2.).

In der zweiten Hälfte drehte Hoffenheim dann das Spiel. Der 20 Jahre alte Maxi Beier traf zwar den Ball nicht optimal und schoss das eigene Standbein an, der Ball schlug aber dennoch im Kasten des VfL Wolfsburg ein (60.). Robert Skov sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die Vorentscheidung (75.)